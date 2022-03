Amelia, assalto ai distributori automatici. Denunciato per furto aggravato il "ladro di macchinette".

AMELIA Ancora una denuncia per furto aggravato a carico di un 24enne perugino, già noto alle forze dell'ordine, che fra il 5 e l'13 febbraio scorso aveva messo a segno una serie di colpi sui distributori automatici istallati in città. Snack, medicinali, sigarette, detersivi un attacco trasversale che gli ha fruttato un bottino di poco più di 300 euro e una pioggia di denunce. A conclusione delle indagini infatti, il 2 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Amelia hanno nuovamente deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria ternana il 24enne, già segnalato precedentemente per gli stessi reati. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di tutti i furti perpetrati fra il 5 e il 13 febbraio ai danni dei distributori automatici. Secondo la ricostruzione, il ladro avrebbe compiuto un primo furto nel magazzino di una stazione di servizio dove si sarebbe procurato l'attrezzo in ferro con cui ha scassinato i distributori. Successivamente, in almeno tre occasioni diverse, avrebbe compiuto un vero e proprio giro delle macchinette dislocate in vari punti della città, circa una decina, forzando serrature, smontando pannelli e lucchetti per prelevare le cassettine dei soldi contenute all'interno dei dispositivi.

