Amelia, distributori automatici presi d'assalto. Raffica di furti su (quasi) tutti quelli presenti in città.

AMELIA Assalto ai distributori automatici. Un attacco senza quartiere che ha preso di mira qualsiasi categoria merceologica. Minimo comune denominatore, la presenza di una "macchinetta" fuori dal proprio esercizio commerciale. Lavanderia, farmacia, tabaccheria, bar, quasi una decina gli esercizi commerciali colpiti, che negli ultimi giorni si sono trovati a fare i conti con i dispositivi scassinati e le casse svuotate. Bottini di scarso valore, ma diversi danni insieme alla rabbia di essere finiti nel mirino dei ladri di turno. Secondo la ricostruzione delle stesse vittime, i primi a cadere sarebbero stati i distributori fuori dalla farmacia di via Rimembranze. «Qualche mattina fa all'apertura - ha raccontato la dottoressa titolare- ci siamo accorti che lo sportello del distributore di farmaci da banco era danneggiato. Sono riusciti ad arrivare alla cassettina dei soldi. Fortunatamente la svuotiamo periodicamente quindi il contante all'interno era poco. Diciamo che il macchinario scassinato è stato il danno più grosso, perchè abbiamo dovuto cambiare tutto il pezzo dello sportello. Ovviamente abbiamo sporto denuncia ai carabinieri». Stesso copione due sere dopo quando, l'altro ieri, il "ladro di macchinette" è tornato in azione. Questa volta nella zona del centro commerciale di via primo maggio dove ha tentato di scassinare il distributore automatico delle sigarette. Per farlo ha divelto un primo pannello che chiude la parte superiore, ma non è riuscito a proseguire con quelli interni più resistenti. Colpo messo a segno invece sui giochi meccanici fuori dal bar di fronte, danneggiati per arraffare i soldi contenuti nelle gettoniere. Stessa sorte è toccata alla lavanderia a gettoni lì nei pressi. Qui il ladro, o i ladri, hanno dapprima tentato, senza riuscirci, di forzare la cassa, poi sono passati al dispenser dei detersivi dove hanno svuotato, lì si, la cassetta dei soldi. «Un furto di piccola entità -ha raccontato la titolare- ma rimane il danno su tutti e due i macchinari e la rabbia». Forse a fronte del magro bottino, il fuoco di fila è proseguito la notte scorsa, quando ad essere attaccati sono stati il distributore fuori dalla parafarmacia e quelli in piazza XXI settembre. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri che valuteranno i video delle telecamere di sorveglianza istallate nei pressi di alcuni degli esercizi commerciali colpiti. Nell'ambito della sicurezza cittiadina, è delle scorse settimane la notizia che l'amministrazione comunale istallerà dodici telecamere di videosorveglianza. Alcune proprio in corrispondenza delle zone colpite dai furti di questi giorni.