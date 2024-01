Amelia, è ai domiciliari ma continua a perseguitare la ex. Trentasettenne finisce in carcere

AMELIA Persecuzione senza fine. Incubo stalker per una ragazza amerina. Il suo ex è ai domiciliari ma continua con minacce e maltrattamenti. Trentasettenne finisce in carcere.

L'uomo era stato arrestato una prima volta a fine dicembre per atti persecutori nei confronti di una venticinquenne amerina, con cui aveva avuto una relazione. Per questo, era stato condannato ai domiciliari e a indossare il braccialetto elettronico.

Una misura che però non gli ha impedito di continuare a molestare la ragazza, violando ripetutamente le restrizioni imposte.

Per questo, nei giorni scorsi, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni ha emesso un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare.

L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Amelia e l'uomo è finito in carcere.