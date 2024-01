AMELIA Evade dai domiciliari. Ventiduenne brasiliano finisce in carcere. Il provvedimento è scattato dopo che il giovane, già ai domiciliari con braccialetto elettronico nel comune di Amelia, ha reiteratamente infranto le misure restrittive a suo carico.

Il primo arresto risaliva a giugno scorso, quando gli agenti del commissariato di Primavalle, a Roma, lo avevano bloccato perchè perseguitava la ex ragazza italiana.

Nei giorni scorsi, dopo che il giovane ha più volte violato il provvedimento in atto, i carabinieri della stazione di Amelia hanno eseguito l'ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dall’Ufficio Gip del Tribunale di

Roma per reiterate violazioni del provvedimento in atto.