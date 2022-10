Amelia, punta una pistola alla testa della moglie. Arrestato trentacinquenne amerino

AMELIA Una violenza ripetuta più e più volte, culminata con una pistola puntata alla testa. Arrestato un trentacinquenne residente ad Amelia che da tempo maltrattava la moglie convivente.

Un intervento eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Amelia al termine di un'indagine in cui erano emersi elementi di colpevolezza in merito ai reati di “maltrattamenti in famiglia” e di “lesioni personali aggravate”.

Una storia di prevaricazioni e minacce, anche davanti al loro figlio minore, a cui in alcune occasioni si sono aggiunte aggressioni a livello fisico tanto da ridurre la donna in uno stato di permanente terrore e soggezione.

Una escalation di violenza culminata nei giorni scorsi con minacce di morte e una pistola puntata al volto.



Per scongiurare il ripetersi di queste dinamiche, La Procura della Repubblica ha avanzato richiesta di emissione di un provvedimento cautelare, immediatamente accolta dal Giudice per le indagini preliminari.

I Carabinieri hanno dunque rintracciato l’uomo ed eseguito l’arresto sottoponendolo al regime della custodia domiciliare presso un'altra abitazione.