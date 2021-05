11 Maggio 2021

di Paolo Grassi

TERNI Serate come cantante di piano bar o tecnico del suono. Il suo lavoro. Poi è arrivato il covid. Lockdown e primo lungo stop, ripresa dell’attività con progetti e nuove serate, infine nuova ondata, coprifuoco, fine delle serate e fine delle fonti di guadagno. Col passare dei mesi, per lui, situazione economica sempre più difficile, fino alle difficoltà ad arrivare a fine mese anche coi risparmi. Ha dovuto pure lasciare casa, essendo diventato difficile pagare l’affitto. In attesa di tempi migliori e di riuscire quanto prima a trovare una nuova occupazione, passa quasi tutto il giorno in una roulotte in campagna, in un terreno dove tiene anche i suoi tanti cani, nati e cresciuti a casa sua ma che ora cerca di dare in adozione.

La vita, per Giampaolo Vantaggi, è cambiata così. 53 anni, noto anche come Jumpot degli Altoforno, lo si vedeva dietro a un mixer, o a cantare, al bar in viale dello Stadio il mercoledì, a Narni il giovedì al caffè frequentato dagli universitari, o in pizzeria a Stroncone nei karaoke dei fine settimana. «Il 14 ottobre – racconta lui, che per dormire si appoggia alla famiglia di origine – l’ultima serata. Poi è arrivato il coprifuoco e non ho lavorato più».

Si è ritrovato coi suoi tanti cani. Ne ha dati in adozione già 16. Agli altri, ora, cerca una sistemazione, per affidali a persone che li tengano bene. «Per compagnia – dice lui - non per caccia. Sono tutti vaccinati con richiamo, sterilizzati e con microchip». Ogni giorno si dedica a loro, li fa mangiare e correre, gioca con loro. «Il capostipite – racconta – si chiama Italo. E’ con me da tanti anni. Gli altri discendono da lui. Molti stavano con me anche quando ha vissuto ad Aguzzo, Moricone di Narni e Labro».

E’ impegnativo, ciò che fa Giampaolo Vantaggi. Ma non è da solo. «Mi danno un prezioso aiuto tre ragazze, volontarie». A una di queste, Noemi, ci si può rivolgere per avere informazioni per adottare qualcuno di questi amici a quattro zampe. Basta chiamare il 392/1171222. «Sono contento – dice Vantaggi – quando i cani vengono adottati. Il giorno della partenza, però, è triste. Non immaginate quanto piango, quando vanno via. Alcuni sono andati nel nord Italia. So che stanno bene, ma preferirei che gli altri li prendessero dei ternani, perché io possa anche rivederli. Possono contattarmi anche sui miei canali social». Poco tempo fa lui e suoi cani hanno pure ricevuto una visita illustre: «L’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. E’ venuto col figlio. Si è dimostrato molto interessato. Mi ha detto che ama i cani. Ne ha quattro. Pochi giorni dopo, da lui e della squadra, mi è arrivato un contributo».

Ora, accanto all’adozione dei suoi amici, la speranza arriva dalle riaperture, anche se il coprifuoco ancora non favorisce le serate.

L’anno scorso ha preso il reddito di emergenza, ora attende quello di cittadinanza. «Avrei idee nuove, tipo organizzare in qualche locale concerti con artisti o band. Ci stavo lavorando. Ma sto pensando anche ad altre cose. Pur ritrovare un lavoro sono pronto pure a reinventarmi, rimettermi in discussione».