Incidente sul lavoro in Abruzzo. Una pioggia incandescente si è abbattuta su alcuni lavoratori alla Decem Srl in Contrada Stampalone a Cellino Attanasio in provincia di Teramo . Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto nell'altoforno verso le 13.30: erano in corso operazioni ordinarie, quando sarebbe accaduto qualcosa che ha provocato l’esplosione e due operai presenti al momento sarebbero stati investiti dalle fiamme roventi.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati i soccorritori e il 118 con l’elicottero partito da Pescara. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area.

Notizia in aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 14:17

