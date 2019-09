Ilva, l'altoforno 2 non verrà spento: accolto il ricorso dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal. Il tribunale del Riesame di Taranto ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci per conto dell'Ilva in amministrazione straordinaria contro il provvedimento con il quale il giudice Francesco Maccagnano - il 31 luglio scorso - aveva respinto la richiesta di facoltà d'uso dell'Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal finalizzata all'esecuzione dei lavori chiesti dal custode giudiziario. La decisione scongiura lo spegnimento che era programmato entro il 10 ottobre.

Ultimo aggiornamento: 14:59

