Tempesta di pioggia e fulmini: alberi crollano lungo la E45 e ad Assisi. Allagamenti a Perugia. Sos barche al Trasimeno. Disagi in Altotevere

PERUGIA - Una tempesta di pioggia e fulmini, iniziata poco dopo le 14.30 di mercoledì, che in poco più di un'ora ha provocato notevoli disagi e tantissimi interventi per vigili del fuoco in tutta la provincia. Le situazioni sicuramente più difficili lungo la E45, all'altezza dello svincolo di Montone, e ad Assisi dove alberi caduti sulla superficie stradale hanno provocato pericoli, disagi e la chiusura dei tratti interessati. Paura anche nella zona di Foligno, con un fulmine che ha incendiato una pianta.



La parte di E45 coinvolta dalla caduta dell'albero è rimasta chiusa per circa mezz'ora, mentre ad Assisi è impraticabile la strada che conduce all'Eremo delle carceri. Vigili del fuoco, polizia stradale e polizia municipale al lavoro per limitare al massimo i disagi. Al momento non si rilevano incidenti.



Situazione difficile anche a Perugia, soprattutto nella zona dei Ponti, dove è caduta tantissima pioggia che ha provocato inevitabili allagamenti. Colpito duramente anche il centro storico, con fulmini che minacciano continuamente un blackout della corrente. Grosse criticità anche in Altotevere, tra Umbertide e Città di Castello, per la forte pioggia.



Momenti sicuramente difficili sono quelli che hanno vissuto le persone che si trovavano in tre barche nella zona di Passignano quando si è scatenata la tempesta. I vigili del fuoco sono partiti con i mezzi nautici da Castiglione del Lago e Torricella, anche se le persone in panne erano già state avvicinate dalle barche del club nautico di Passignano.

Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:25



