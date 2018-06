TERNI Nuovo complesso intervento di sostituzione completa dell'aorta all'ospedale Santa Maria di Terni: ad eseguirlo con successo, con procedura mininvasiva endovascolare, l'equipe di chirurgia vascolare diretta dal dottor Fiore Ferilli. L'operazione, svolta su un ottantenne appena dimesso, è la terza del genere in poco più di un anno ed è consistita nella sostituzione completa dell'aorta dopo debranching dei vasi del collo. «La sostituzione completa con rivascolarizzazione del parenchima cerebrale, delle arterie viscerali e degli arti inferiori - spiega il dottor Ferilli - ha richiesto due interventi eseguiti nell'arco di tre mesi della durata di cinque giorni ciascuno. Si tratta di moderne procedure che sono state possibili grazie alla stretta collaborazione tra i chirurghi vascolari, i radiologi interventisti diretti da Giovanni Passalacqua e i cardioanestesisti dedicati diretti da Fabrizio Armando Ferilli, e grazie alla dotazione tecnologica di alto livello che la direzione aziendale sta potenziando da diversi mesi». Un parco tecnologico «che culminerà quest'anno - aggiunge il direttore generale del Santa Maria, Maurizio Dal Maso - con la realizzazione di quella che è una delle prime 20 sale ibride in tutta Italia, una moderna sala chirurgica e angiografica che consentirà interventi di alta chirurgia vascolare». La Chirurgia vascolare di

Terni è diventata un polo di attrazione del centro Italia con una mobilità attiva extraregionale del 30% circa. la struttura continua a distinguersi anche per l'attività scientifica e di insegnamento: il 14 e 15 giugno ha organizzato la quarta edizione del Corso nazionale di Ecocolordoppler vascolare con mezzo di contrasto, rivolto a medici specialisti provenienti da ogni parte d'Italia. Il corso, patrocinato dalla Società italiana chirurgia vascolare ed endovascolare e dal Collegio italiano dei primari di chirurgia vascolare, si svolgerà il 14 nella sala convegni Piermarini a Ferentillo di Terni e il giorno successivo nell'ambulatorio di diagnostica vascolare chirurgica del reparto (aula A) e al centro di formazione dell'azienda ospedaliera di Terni.

Soddisfatto il dg Dal Maso, che si complimenta con il dottor Ferilli e con la sua equipe «per l'impegno e la qualità professionale che hanno fatto di Terni un punto di riferimento nel centro Italia per il trattamento delle gravi lesioni aneurismatiche dell'aorta e in generale per la ricca attività scientifica» che viene presentata in tutto il mondo, da Santiago de Compostela a Copenaghen, da Lipsia a Phoenix, raccogliendo riconoscimenti importanti.

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40



