Roma, bimbo di 3 anni schiacciato dal trattore salvato al Bambino Gesù: ricostruita l'aorta toracica

Un bambino di 3 anni e mezzo salvato al Bambino Gesù dove era stato ricoverato in gravi condizioni.Al piccolo è stata ricostruita l'aorta toracica dopo che era finito sotto la ruota di un trattore. L'intervento salvavita è stato eseguito la notte scorsa all'ospedale pediatrico di Roma. L'incidente era avvenuto a Rieti. Il piccolo era rimasto schiacciato martedì pomeriggio. Dapprima portato al pronto soccorso di Rieti, era stato trasferito in serata al Gemelli. Da lì il trasporto al Bambino Gesù, dove è entrato subito in sala operatoria. I chirurghi gli hanno ricostruito l'aorta toracica, e sono intervenuti anche su alcune lesioni del diaframma. Dovrà essere ancora operato, e per il momento si trova in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

