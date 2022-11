Al Terni Film Festival focus sulle donne iraniane e lotta allo spreco alimentare con Andy Luotto

TERNI Sarà il focus sull’Iran, una delle realtà più esposte all’attenzione mediatica in questi ultimi tempi, ad aprire il pomeriggio di domani 18 novembre, il Terni Film Festival. Dalle ore 17.30 al Cinema Politeama verranno proiettati i cortometraggi ‘Graveyard’ di Ali Daraee e ‘Don’t Tell Anyone’ di Sahar Sotoodeh. Alle ore 18 seguirà l’incontro con la pittrice iraniana Rasta Safari e il gruppo Donne di Fede in Dialogo di Religions for Peace Italia. Il Festival proseguirà con una serata dedicata alla lotta contro lo spreco alimentare. Nel mondo circa un terzo del cibo che viene prodotto va sprecato. Un problema enorme che Andy Luotto, nel suo piccolo, cerca di risolvere con la sua cucina di recupero. Il popolare attore, comico e cuoco, che da anni cucina ogni martedì al Bacco di Trastevere e che spesso gira diverse zone della Penisola per diffondere la sua particolare filosofia, preparerà una cena di alta qualità all’Osteria dell’Olmo (costo 25 euro a persona) utilizzando ingredienti considerati scarti.

“Nella società occidentale si mangia e si consuma troppo – spiega l’attore - il nostro obiettivo deve essere quello di insegnare a chiunque, anche alla casalinga che va a fare la spesa, a calcolare in maniera oculata tutti gli acquisti che si effettuano”.

Alle ore 21 si torna al Politeama per la proiezione di ‘Quel che resta’, corto in concorso di Domenico Onorato interpretato dallo stesso Luotto, che racconta un mondo dove il riutilizzo del cibo genera ricchezza e convivialità, annullando le differenze.

Seguirà ‘Non morirò di fame’, film in concorso di Umberto Spinazzola che affronta sempre il tema dello spreco alimentare. Il protagonista è un ex chef con una stella Michelin che, dopo aver perso tutto, incontra un vecchio mendicante esperto nel sopravvivere con niente.