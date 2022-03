Al tecnico della Ternana Lucarelli la Panchina d'oro della Lega Pro 2020-2021, davanti a Caserta (Perugia) e Gattuso (Como)

Antonio Conte campione d’Italia con l’Inter, Alessio Dioinisi artefice della promozione in serie A dell’Empoli… e Cristiano Lucarelli della Ternana dei record. Il tecnico rossoverde ha vinto la Panchina d’oro per la Lega Pro 2020-2021, assegnata dal settore tecnico della Federcalcio, grazie al campionato trionfale delle Fere tornate in serie B. Risultato arrivato con i voti di tutti gli allenatori della serie C di quest’anno e dell’anno scorso. Ha vinto anche il suo personale derby con Fabio Caserta, l’anno scorso tecnico del Perugia, arrivato secondo. Terzo Giacomo Gattuso del Como. Anche la motivazione della federazione fa riferimento al campionato trionfale dell’anno scorso, vinto con 90 punti su 36 partite giocate. L’allenatore livornese è stato avvertito del premio vinto da Demtrio Albertini, responsabile del settore tecnico federale, che gli ha telefonato personalmente. «Il ringraziamento - dice un soddisfattissimo Lucarelli – va ovviamente al settore tecnico federale e ai colleghi che mi hanno votato. Ritirerò personalmente questo premio, ma si tratta di un riconoscimento per tutta la Ternana. Per la società che mi ha scelto, per i miei calciatori che hanno disputato una stagione incredibile e per il mio staff che, con me e come me, è partito dalla gavetta e mi ha permesso di togliermi questa bella soddisfazione».

