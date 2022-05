Al Secci raccolta fondi per l'ospedale di Terni

La Nuova Compagnia Teatro Città di Terni torna a mettere in scena un suo cavallo di battaglia: “E’ arriatu mi ciugino” di Maurizio Gironi. Una commedia brillante per raccogliere fondi a favore delle attività di ricerca clinica svolta presso la struttura di oncoematologia dell’ospedale di Terni.

La vicenda della commedia si svolge in casa di Valentino, un single di mezza età, ricco proprietario di appartamenti e di negozi. La cospicua rendita che percepisce dalle locazioni di questi beni, gli permette una vita agiata e spensierata. Egli ama questa sua esistenza frivola costruita sul buon vivere, adora il buon vino ma soprattutto ama le avventure amorose con le belle donne, meglio ancora se sono le mogli degli altri. Questa vita felicemente modellata su di se, viene all’improvviso interrotta dall’arrivo del cugino Ciccio, figlio dello zio, al quale aveva promesso aiuto, in caso di bisogno, a titolo di riconoscenza per alcuni favori ricevuti dalla sua famiglia. L’arrivo di questo parente rompiscatole, sconvolge l’esistenza di Valentino che decide di sistemare il cugino in modo che se ne vada al più presto possibile da casa sua. Da qui un turbinio di vicende che coinvolgono i personaggi della commedia, che s’intrecciano in sempre nuovi momenti, fra passioni amorose, sotterfugi, equivoci e comiche meditazioni filosofiche, affrontando la storia in un susseguirsi di vicende sempre più esilaranti. Valentino sarà interpretato da Graziano Faina, che è anche regista dello spettacolo, Ciccio da Stefano Pierbattisti, Pasquina da Ilvia Meloni, Giusi sarà Patrizia Sciamannini, Mariella Maria Romani. Nelle vesti di Assuntina Erika Madolini, Ignazio sarà Emiliano Frusta e Sandrino Paolo Bizzarri.

L’ingresso allo spettacolo sarà ad offerta. Ad organizzarlo l’Associazione Umbra per lo Studio e la Terapia delle Leucemie e Linfomi con il coordinamento dell’associazione Madè Eventi.