TERNI - Tradizione che si rinnova al parco Ciaurro, dove gli utenti dei centri diurni hanno addobbato l’albero dedicato agli innamorati.

Anche quest’anno svolazzano tanti cuori colorati appesi ai rami per festeggiare San Valentino. Accanto c’è un grande cupido che servirà per conservare i messaggi d’amore lasciati dalle coppie che frequentano il parco. L’albero degli innamorati è il regalo alla città da parte dei centri diurni Macondo, Girasole, Arcobaleno, Agorà e Spazio insieme dell’unità operativa psicologia disabili adulti dell’Usl Umbria 2.

Si tratta dell’ennesima realizzazione dei ragazzi e degli adulti con problemi psichiatrici impegnati, insieme agli educatori dell’ati coop sociali di Terni, nella pulizia del parco, uno dei più amati dai podisti.

Grazie al loro impegno da cinque anni il parco Ciaurro è diventato il luogo dove attuare efficaci politiche d’integrazione sociale per promuovere la valenza educativa della cura del territorio e dello sviluppo delle regole di convivenza. Ma anche luogo di integrazione e condivisione di uno spazio fisico comune a tutte le categorie di utenti, anche dei più deboli. Il progetto “Partecipiamo nel parco” si è arricchito anche della realizzazione di un orto di quartiere al centro giovanile Sant’ Efebo.

