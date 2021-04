“Aiutateci a salvare la piccola Hanna”: L’appello dei cuori blu di Amelia

AMELIA - “Per salvare la piccola Hanna serve l’aiuto di tutti: uniamo le forze e facciamo presto. Questa bimba merita una vita degna di essere vissuta nel miglior modo possibile. Dobbiamo raggiungere l’obiettivo in tempi brevissimi perché il tempo a disposizione è pochissimo”.

Luigi Altavilla, presidente del club Lampeggiante Blu odv di Amelia, lancia un nuovo appello per aiutare la piccola Hanna. E’ una bambina brasiliana di 2 anni e 8 mesi. Nata con una malformazione a stomaco ed intestino, ha subito diversi interventi in ospedali pubblici messicani, paese d’origine del suo papà.

I genitori di Hanna hanno individuato un medico di fiducia che opererebbe la bambina in Messico ma la struttura è privata e l’intervento è molto costoso. Hanna e la famiglia sono seguiti da Suor Sandra, una suora brasiliana che ha lavorato tanti anni all’ospedale di Amelia e che ha chiesto aiuto all’associazione amerina guidata da Luigi Altavilla, da anni in campo per sostenere le persone in difficoltà ovunque ce n’è bisogno.

“Negli anni abbiamo aiutato tanti bambini malati o con disabilità e non potevamo dire di no” dice Luigi ricordando che le donazioni sono deducibili in sede di denuncia dei redditi.

L’iban per donare e’: IT33 H010 0503 3750 0000 0000 104, causale “Operazione per Hanna”. Disponibile anche la piattaforma di GOFUND al seguente link https://gofund.me/a479100a.

Per informazioni info@lampeggianteblu.it; www.lampeggianteblu.it; 320 3667192

