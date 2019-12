Amelia, aggredisce la sindaca in Comune e la colpisce con un pugno in testa, aggressore fermato: aveva un coltello in tasca

La sindaca di Amelia (Terni) Laura Pernazza è stata aggredita questa mattina da un uomo che l'ha picchiata nel suo ufficio in Comune. La sindaca è riuscita a divincolarsi e a rifugiarsi negli uffici dei vigili urbani e l'aggressore, in stato di alterazione, è stato fermato poco dopo. In una tasca nascondeva un coltello.

Laura Pernazza è stata colpita violentemente ad un orecchio ed è stata trasportata all'ospedale Santa Maria di Terni dove è stata curata e poi dimessa. L'uomo, 35 anni, originario di Como e residente da molti anni ad Amelia è stato preso in consegna dai carabinieri di Amelia.

Secondo il racconto della stessa Pernazza l'aggressore è entrato nel suo studio, senza un'apparente motivo, dicendo di volere parlare con il sindaco. Quando lei si è qualificata, le avrebbe allora risposto «Vieni di là che ti devo menare». «Ho allora avvertito la mia segretaria - spiega Pernazza -, chiedendole di chiamare la polizia municipale, ma l'uomo nel frattempo mi ha colpito con una mano all'altezza dell'orecchio sinistro». Il sindaco si è quindi recata al pronto soccorso dell'ospedale di Terni dove è stata visitata. I medici hanno comunque escluso complicanze.

L'uomo, una volta bloccato fuori dal municipio, è stato trovato in possesso di un coltello, che però non è chiaro se avesse con sé anche al momento dell'aggressione e che comunque non ha brandito davanti al sindaco.

«Sporgerò denuncia» spiega ancora Pernazza, augurandosi che «vengano presi provvedimenti più rigidi possibili nei confronti di questa persona, che avrebbe potuto rappresentare un pericolo non solo per me, ma per chiunque». Il trentacinquenne è seguito dai servizi sociali comunali, manon risulta avesse particolari questioni aperte con l'amministrazione comunale.

Ultimo aggiornamento: 19:06

