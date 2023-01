Agabiti: «Il successo della mostra su Caravaggio dimostra che Terni può puntare sulla cultura come volano di crescita»

TERNI - «La mostra organizzata a Terni dalla Fondazione Carit su Caravaggio e Artemisia Gentileschi ha ottenuto un successo che è andato ben oltre ogni più rosea aspettativa. Un risultato che conferma quanto il nostro territorio possa puntare sulla cultura come volano per la crescita e l'attrattività». Così l'assessora regionale a turismo e cultura, Paola Agabiti, commenta i dati della mostra «Dramma e Passione - Da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi», che ha fatto arrivare nella capitale dell’acciaio (candidata a Capitale del libro 2023) centinaia di visitatori da fuori regione. Un evento che ha visto superare quota 26mila presenze. «Numeri - sostiene l'assessora in una nota della Regione Umbria - che sono il frutto della capillare organizzazione coordinata in prima persona dal presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, con la messa in atto di una puntuale campagna di comunicazione che ha permesso di attirare visitatori a Terni non solo da diverse città d'Italia, ma anche dall'estero, e che ha visto interessarsi all'evento i media nazionali e di settore. Raggiungere oltre 26.700 presenze rappresenta di sicuro un record per un evento culturale: la dimostrazione - conclude l'assessora Agabiti - che, con una buona cabina di regia, la cultura può rappresentare un forte elemento di crescita per il territorio».