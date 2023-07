“Ad Orvieto centri estivi anche per bambini con disabilità”: ecco il progetto di ciCasco

Lunedì 31 Luglio 2023, 00:08







Orvieto- Mettere a disposizione delle famiglie con bambini con disabilità un operatore qualificato e un tirocinante che consentano ai figli di frequentare i centri estivi.

Un progetto ambizioso quello pensato dal comitato di volontariato per l’inclusione sociale ciCasco, già al lavoro per far sì che il prossimo anno, alla fine della scuola, i bambini con disabilità possano contare su un operatore qualificato e su un tirocinante laureato in scienze della formazione.

"L’urgenza che ciCasco ha avvertito è questa: le famiglie che hanno bambini con disabilita alla fine dell’anno scolastico si ritrovano, loro malgrado, esclusi dall’offerta dei centri estivi del territorio, che non hanno personale qualificato per gestire e seguire e prendersi cura di un bimbo con disabilità"- dicono i volontari di ciCasco.

La raccolta fondi 2024 è incentrata su questo progetto grazie al quale, alla fine delle lezioni e per tre settimane, due risorse qualificate saranno messe a disposizione delle famiglie con bambini con disabilità, che sceglieranno in piena autonomia il centro estivo più adatto per i propri figli.

"Questo progetto - spiegano da ciCasco - ci permette di dare un servizio vitale per le famiglie, formare un giovane laureato per avere una risorsa in più per il territorio e dare un servizio aggiuntivo ai centri estivi".