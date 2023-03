Acquasparta, sicurezza stradale. Via al cantiere fra casina di Furapane e cimitero

ACQUASPARTA Sale il numero dei cantieri sulla rete viaria provinciale. Da cronoprogramma, dopo gli interventi in corso ad Amelia, Montecastrilli e Narni, è la volta di Acquasparta. Da lunedì 20 marzo partiranno i lavori sulla Sp 113 ad Acquasparta. Il cantiere interesserà la parte compresa fra la zona della casina di Furapane ed il tratto in prossimità del cimitero comunale.

L’importo dei lavori è di circa 150mila euro a valere sul bilancio dell’ente per un intervento che riguarderà la fresatura dell’asfalto rovinato e il rifacimento del piano viabile, in modo da ripristinare le normali condizioni di sicurezza per il traffico civile e commerciale.

«Si tratta di un altro degli interventi del cronoprogramma che abbiamo definito per migliorare la sicurezza stradale su tutto il territorio provinciale - dichiarano la presidente Laura Pernazza e il consigliere delegato alla viabilità Sergio Armillei - la Sp 113 è una strada importante per il collegamento con il centro abitato e con le aree limitrofe, oltre che per la presenza dello svincolo della E 45 utilizzato in maniera costante dalle attività economiche della zona e anche per i collegamenti con Terni e Perugia».

I lavori sulle strade del territorio proseguiranno prossimamente con un altri due interventi previsti sulla Sp 97 a Casigliano incentrati sempre sul miglioramento della sicurezza per chi viaggia.