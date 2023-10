Acquasparta, all'antico caffè Loreti Fabiola Vitale e l’arte del gioiello handmade

ACQUASPARTA L’ antico Caffè Loreti ospitato all’interno di un palazzo del 1200 ad Acquasparta, apre le sue porte per la prima volta all’arte con la mostra dal titolo “Fabiola Vitale e l’arte del gioiello handmade”. Con questo evento l’artista vuole affascinare i visitatori attraverso un viaggio alla scoperta di personaggi famosi di un tempo che indossano un suo gioiello fatto a mano di oggi.

“ Ho il piacere di invitare afferma Fabiola Vitale a scoprire il fascino dell’artigianalità dei miei gioielli e vivere un’esperienza tra colore, bellezza e femminilità in una location affascinante.” Fabiola Vitale é una designer di bijoux protagonisti nel cinema e nelle sfilate di moda oltre ad essere disegnatrice di arredi pubblici e privati con statue e sculture che affondano le proprie radici in una vera e propria ricerca dei materiali : conoscenza che le viene grazie al suo percorso universitario presso l’università d’Ingegneria Industriale di Terni. L’allestimento della mostra è all’interno delle sale restaurate recentemente e si potrà visitare da sabato 28 ottobre dalle 17, 30 in poi in corso Umberto I ad Acquasparta .