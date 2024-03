Acquasparta, in piazza per dire no alla mafia e ricordare le sue vittime innocenti. In corteo istituzioni, famiglie e studenti

ACQUASPARTA In piazza contro le mafie. Hanno sfilato a centinaia per le strade del paese per dire no al silenzio, all'omertà, per ricordare le vittime e chiedere giustizia. Una manifestazione organizzata dall'associazione Libera Acquasparta in occasione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, a cui hanno aderito l'istituto di Acquasparta e quello di Montecastrilli. In prima fila anche i sindaci di Acquasparta, Avigliano Umbro, San Gemini e Montecastrilli.

Giunta alla sua ventinovesima edizione, dal 2017 la Giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato.

«Il 21 marzo - spiegano da LIbera - è un momento di riflessione, approfondimento e di incontro, di relazioni vive e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle persone. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al centro della riflessione collettiva la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, diritto che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti.»