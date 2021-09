Acea, la prevenzione in azienda: visite gratuite per i dipendenti

Venerdì 10 Settembre 2021, 18:46

TERNI – Alla prevenzione ci pensa l’azienda. Sono state effettuate oltre cento visite di screening, giovedì 9 settembre 2021, nell’ambito dell’iniziativa sponsorizzata da Acea “La prevenzione va in azienda”, dedicata ai dipendenti delle società del gruppo Acea a Terni: SII, Umbriadue Servizi Idrici, Acea Ambiente ed Umbria Energy. L’iniziativa di welfare aziendale punta a sottolineare l’attenzione del Servizio Idrico alla tutela della salute delle proprie persone. «In un momento caratterizzato dal drastico calo degli esami diagnostici - scrive l’azienda - la prevenzione è il pilastro fondamentale per la tutela della salute delle singole persone, della comunità nella quale si vive e per la sostenibilità dei sistemi sanitari. È un tema di responsabilità individuale e collettiva e per questo motivo SII si è impegnata a portare la prevenzione in azienda per supportare la diagnosi precoce di importanti patologie che necessitano di un percorso di cura efficace». Per queste ragioni è stata ospitata la Carovana della Prevenzione, organizzata dall’Associazione Komen Italia, ente no profit di riferimento in Italia per la lotta ai tumori del seno. Le unità mobili hanno offerto attività di screening senologico con mammografie per le dipendenti con oltre 40 anni ed ecografie per le lavoratrici di età inferiore a 40 anni, attività di screening tiroideo per tutti. Le visite, effettuate dai medici della Komen Italia, si sono svolte presso la sede di Umbriadue Servizi Idrici che ha organizzato la giornata improntandola sull’accoglienza confortevole dei dipendenti e dei sanitari.