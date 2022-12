A Terni lo stage della Nazionale italiana giovanile di Tiro con l'arco Compound

L’Archery Training Center di via del Centenario tornerà a colorarsi di Azzurro. Dal 3 al 7 gennaio 2023 l’impianto degli Arcieri Città di Terni ospiterà lo stage della Nazionale italiana giovanile Compound composta da 30 persone tra atleti e tecnici federali. Nell’impianto ternano andranno in scena le selezioni per la compagine Azzurra che sarà chiamata a rappresentare l’Italia nei prossimi impegni internazionali a partire dalla Youth Cup. «Siamo orgogliosi come società di poter ospitare nuovamente un raduno della Nazionale – commenta il presidente degli Arcieri Città di Terni e consigliere Federale Stefano Tombesi – tra l’altro la specialità Compound entrerà ufficialmente negli sport olimpici a partire dai giochi de 2028. Per questo motivo anche la Federazione italiana ha iniziato a potenziare questo settore come del resto stanno facendo tutte le altre federazioni al fine di arrivare all’esordio del Compound alle Olimpiadi con una squadra il più competitiva possibile».