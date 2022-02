A Terni Pro Natura pulisce le vie, il sindaco pensa una giornata ecologica e ad una sinergia tra Comune e associazioni

Pulire le vie dai rifiuti lasciati dall'inciviltà dei cittadini, un compito spesso assolto a Terni da associazioni che sposano cause ecologiche e ambientaliste. Come Pro Natura, impegnata in una mattinata ecologica lungo le vie del centro con i suoi volontari. Il Comune mette loro a disposizione attrezzature per la pulizia e intanto pensa a organizzare a breve una giornata ecologica da dedicare proprio a tutte queste associazioni e a creare un coordinamento tra l’ente pubblico e le stesse. Pro Natura, nella sua seconda giornata di raccolta organizzata in pochi mesi (l'altra, il 20 novembre 2021), ha trovato di tutto, lungo le vie di Terni. Da mozziconi di sigaretta a mascherine, da bottiglie di vetro a bicchieri di plastica residui delle movide serali, da cartacce ad altri oggetti, compresi il cerchione di una ruota e una batteria da auto. Lungo le vie, i volontari hanno anche incrociato il sindaco Leonardo Latini, in bicicletta, il quale si è fermato con loro. Nella delegazione di Pro Natura c’era anche la presidente, Anna Maria Rulli. Mentre il sindaco si è fermato, un passante lo ha salutato, poi si è rivolto ai volontari: «Grazie, per quello che fate per tenere Terni pulita!». Già. E il Comune? La parte sua, la fa? «Il Comune – ha risposto il sindaco - tiene sempre alta l’attenzione. Ma tutte queste iniziative nate da gruppi e associazioni danno ulteriore lustro alla città, dimostrando la voglia di mettersi a disposizione della comunità. Iniziative lodevoli. Danno risposte a temi molto sentiti come quello dei rifiuti abbandonati e dimostrano come all’inciviltà di chi abbandona immondizia per strada corrisponda la civiltà di chi si mette a disposizione per la raccolta». L'amministrazione comunale avrebbe già pronta una giornata ecologica con le associazioni impegnate a pulire Terni, ma il sindaco si limita a dire: «Stiamo verificando cosa si può fare. Si può sempre, però, creare una sussidiarietà verticale, in cui quando non arriva il pubblico arrivi chi ha buona volontà». Pro Natura si è mossa da viale Battisti fino a via Oberdan, piazza Dalmazia, le aiuole sopra al parcheggio di via della Rinascita e piazza San Francesco. «Dallo scorso anno - ha detto la presidente Rulli - aderiamo all'iniziativa di tenere anche nella nostra associazione delle giornate dedicate al decoro della città. Ci ha fatto piacere aver incontrato persone che ci hanno fatto i complimenti. Un gruppo di ragazzi ci ha detto: “Vi ammiriamo!”. Speriamo che anche i giovani comincino a sentire con responsabilità l'importanza di questo tema».

