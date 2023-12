A Parma la Ternana passa in vantaggio ma perde 3-1

Parma - Si interrompe la striscia positiva di Roberto Breda. La Ternana infatti nonostante passi in vantaggio con Raimondo, viene sconfitta dal Parma per 3-1. La formazione di Pecchia, che con questa vittoria conquista il titolo platonico di campiona d''inverno, dimostra tutto il suo valore al cospetto di una Ternana che nulla può contro le invenzioni dei singoli.

All'ottavo Raimondo capitalizza un cross di Corrado per il settimo gol in campionato. Neanche il tempo di gioire che gli emiliani passano in vantaggio con Man. Nella ripresa Cupriene e Bernabé allungano con Casasola e Marginenean che hanno l'occasione per accorciare con il primo che sbaglia e il secondo che si vede effettuare una bella parata da Chichizola.

La Ternana torna in campo il 26 dicembre al Liberati contro il Pisa, per una sfida salvezza molto importante.

PARMA-TERNANA 3-1

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Di Chiara (1′ st Coulibaly); Estevez, Bernabé (32′ st Hernani); Man (26′ st Partipilo), Sohm (1′ st Cyprien), Benedyczak; Charpentier (9′ st Bonny).

A disp. Turk, Corvi, Balogh, Colak, Camara, Mihaila, Zagaritis. All. Pecchia

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Capuano, Lucchesi; Casasola (23′ st Celli, 32′ st Mărginean), Pyyhtiä, Łabojko (1′ st Mantovani), Corrado (12′ st Favasuli); Falletti; Raimondo, Distefano. A disp.: Novelli, Brazão, Sørensen, Della Salandra, Garau, Travaglini, Dionisi. All. Breda

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Reti: pt 8' Raimondo, 10′ Man; st 7′ Cyprien, 9' Bernabé

Note: spettatori 11.895 (di cui 632 della Ternana). Ammoniti Łabojko, Lucchesi, Mărginean. Recupero tempo, pt 3', st 5'