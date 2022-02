A Orvieto un quadro e dolci di carnevale. Artistico e Alberghiero, insieme a associazioni e istituzioni per dire «grazie» ai sanitari

Un «grazie» a tutto il personale sanitario del "Santa Maria della Stella" di Orvieto è quello che nel pomeriggio di lunedì 28 febbraio hanno portato in corsia i ragazzi del Corso Serale di Enogastronomia e della classe 3aC dell'Istituto Alberghiero "Luca Coscioni" di Orvieto che hanno preparato e distribuito nei reparti le "chiacchiere" di Carnevale nella confezione elaborata insieme alla agli studenti della classe 5aC del Liceo Artistico autori anche di un quadro che hanno donato all'ospedale.

«Oggi pomeriggio nell'atrio dell'ospedale, insieme all'assessora ai Servizi sociali e Istruzione, Alda Coppola, e alla consigliera comunale Beatrice Casasole - spiega la sindaca Roberta Tardani - ho partecipato al Servizio Solidale degli studenti dell’Istituto Alberghiero. Una bella iniziativa di solidarietà che vuole portare una ventata di allegria e di ritorno alla normalità dopo i sacrifici della pandemia ma anche un simbolico riconoscimento per il grande impegno che il personale sanitario del nostro ospedale ha profuso in prima linea durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria. Uno sforzo che vogliamo ripagare impegnandoci su ogni fronte per garantire loro le condizioni migliori per lavorare ed erogare servizi sanitari di qualità ai nostri cittadini».