Orvieto. Sostegno ai costi delle utenze domestiche e della Tari sostenuti nel 2021, domande entro il 15 marzo

Sostegno ai costi delle utenze domestiche e della Tari sostenuti nel 2021, a Orvieto le domande per l'erogazione di contributi vanno presentate nel periodo dall'1 al 15 marzo. L’Ufficio della Cittadinanza del comune di Orvieto rende noto che, a partire da martedì 1 marzo e fino al giorno 15 marzo 2022, è possibile presentare la domanda per l’accesso al contributo economico a sostegno delle spese sostenute nell’anno 2021 per le utenze domestiche e TARI. I contributi saranno concessi per le spese sostenute e documentate nell’annualità 2021 relativamente alle utenze domestiche (acqua, luce e gas) e alla Tari.



Per l’accesso al contributo è richiesto il possesso della certificazione Isee in corso di validità con un valore pari o inferiore ad 16.000,00 euro.

«Un aiuto importante per le famiglie in difficoltà - afferma l’assessora alle Politiche Sociali, Alda Coppola - che arriva in un momento delicato contraddistinto non solo dagli strascichi della pandemia ma anche dagli effetti che il caro energia sta avendo sulla quotidianità dei cittadini. Come amministrazione abbiamo voluto ulteriormente incidere su questo provvedimento innanzitutto includendo anche la Tari tra le utenze soggette a contributo e alzando a 16.000 euro la soglia di Isee per l’accesso agli aiuti. Questo perché la rigidità dei parametri Isee rischia di non intercettare le nuove fasce di disagio che si sono venute a creare nel post pandemia. Lo abbiamo sperimentato con i buoni spesa del fondo di solidarietà alimentare per l’emergenza Covid dove rendendo più flessibili i criteri siamo riusciti ad erogare circa 180mila euro di aiuti ampliando la platea dei beneficiari ed intervenendo sui bisogni contingenti delle famiglie orvietane».

Possono beneficiare dei contributi le persone in stato di difficoltà economica derivante in via prioritaria all’emergenza Covid-19 residenti nel comune di Orvieto e in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani, dei Paesi appartenenti all’Unione europea o extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno; essere residenti nel Comune di Orvieto; essere residenti nell’immobile dove insistono le utenze per le quali si presenta la domanda di contributo; avere una dichiarazione Isee in corso di validità pari o inferiore ad 16.000,00 euro.

La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere presentata dal titolare dell’utenza domestica, o da altro membro ricompreso nello stato anagrafico e/o nella dichiarazione Isee allegando copia delle bollette comprovanti la spesa sostenuta. Si precisa che il contributo è una tantum e non ripetibile e per ogni nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda. L’importo del contributo teorico massimo, che sarà calcolato proporzionalmente al numero dei componenti il nucleo familiare e la fascia Isee va da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 1.200,00 euro per nuclei familiari da 5 e oltre componenti. Il contributo sarà erogato in unica soluzione.

La domanda, compilata sul modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e corredata di tutti gli allegati di cui all’Avviso Pubblico, dovrà essere presentata entro il 15 Marzo 2022 all'indirizzo di posta elettronica: comune.orvieto@postacert.umbria.it; è ammessa la presentazione brevi manu all’Ufficio del Protocollo del Comune di Orvieto in Piazza della Repubblica, soltanto qualora non si disponga di strumenti telematici atti alla trasmissione della domanda.