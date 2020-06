A Orvieto il comune cerca sponsor per la manutenzione delle aree verdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comune di Orvieto ricerca sponsor per l’esecuzione di interventi di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi comunali. E’ infatti in pubblicazione sul sito istituzionale http://www.comune.orvieto.tr.it/notizie/avviso-pubblico-per-sponsor-aree-verdi l’avviso di ricerca.“L’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai Servizi Manutentivi del Capoluogo e delle Frazioni, Gianluca Luciani - ha valutato con favore la possibilità aperta dalle norme vigenti di dare nuovo impulso a questa tipologia di sponsorizzazioni, mediante uno strumento giuridico più agile, nella speranza di superare quelle condizioni che hanno reso inefficace sino ad ora tale strumento. In tal senso ha dato indirizzo agli uffici comunali di avviare l’attività di promozione della sponsorizzazione delle aree verdi comunali, mediante un avviso di ricerca sponsor per l’esecuzione di interventi di manutenzione e valorizzazione delle aree verdi comunali, per le conseguenti verifiche tecnico/economiche/amministrative relative alle manifestazioni di interesse che giungeranno al comune e per l’adozione degli atti conseguenti finalizzati alla sottoscrizione dei contratti di sponsorizzazione ed al monitoraggio della loro attuazione”.Le proposte di sponsorizzazione, redatte per iscritto e in lingua italiana, dovranno pervenire a comune di Orvieto – via Garibaldi 2 – 05018 Orvieto (TR) preferibilmente via pec. Per ulteriori informazioni sulla procedura e per concordare sopralluoghi o altri colloqui preliminari alla presentazione della proposta, gli interessati potranno fare richiesta all'indirizzo di posta elettronica csm@comune.orvieto.tr.it