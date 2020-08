A Orvieto «2020 GiAnni» un evento per Gianni Marchesini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un evento per Gianni Marchesini. E' questo "2020 GiAnni”, il momento di ricordo a lui dedicato sabato 5 Settembre nella sede della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” di Palazzo Negroni alle ore 18, quando si festeggerà il compleanno di Gianni Marchesini, scrittore e giornalista orvietano, scomparso l'8 marzo 2020.L'iniziativa ideata e curata dalla moglie Laura vedrà la presentazione di un’edizione straordinaria di “Zorro”, il giornale fondato da Gianni Marchesini che uscirà il 5 Settembre nel giorno in cui ricorre la sua nascita per festeggiare il suo “alter ego senza maschera”. Un progetto voluto, pensato, organizzato e prodotto da Laura Marchesini la quale ha riunito gli amici e i colleghi vicini e lontani in un mosaico emotivo di grande intensità per ricordare la straordinaria figura poliedrica del marito venuto recentemente a mancare e che avrà il suo culmine il 5 Settembre con la loro presenza e la loro testimonianza."Un progetto - sottolinea Laura - che vuole essere anche un segno tangibile di continuità nel solco di quell’amore per la città di Orvieto che Gianni Marchesini attraverso la sua vita, i suoi libri, le sue iniziative e manifestazioni ha scavato profondamente, come testimonia anche la sua ultima pubblicazione “Markesing”, un progetto per lo sviluppo economico della città di Orvieto che rappresenta un vero e proprio testamento spirituale di elevato valore simbolico oltreché di grande spessore progettuale."L’evento sarà condotto dallo scrittore e giornalista Guido Barlozzetti che con sapienza e sensibilità punteggerà i tanti ricordi che impreziosiranno di sfumature la memoria indelebile ed indimenticabile di Gianni Marchesini. Parteciperà inoltre Roberto Conticelli, giornalista orvietano Caporedattore de “La Nazione” e Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria che introdurrà l’intervento del giornalista Giuseppe Mascambruno, già Direttore de “La Nazione” che tra il ‘94 e il 2000 affidò a Gianni Marchesini la rubrica di satira socio-politica settimanale “Buona Domenica” da cui, sull’onda del grande successo, nacquero due volumi “Buone Domeniche” e “Lettere da Fort Umbria” pubblicati da Edizioni Guerra.L’evento si svolgerà al Palazzo Negroni presso la sede della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto” grazie alla collaborazione della Presidente Liliana Grasso che ha aderito con slancio e partecipazione all’iniziativa aperta a quanti vorranno partecipare che si svolgerà nel rispetto di tutte le disposizioni normative previste anti-Covid.----------------------Interverranno:Giuseppe Mascambruno - già direttore de “La Nazione”,Roberto Conticelli – presidente Ordine dei giornalisti Umbria,Claudio Lattanzi - giornalista,Franco Raimondo Barbabella, Giancarlo Baffo,Katia Sagrafena e Luca Tomassini – Vetrya,Marco Conticelli – sindaco di Porano,Francesco Bigiotti – amministratore unico Casa Civita,Alessandro Punzi – presidente associazione Cantiere Orvieto,Angelo Lombardozzi, Piero Carsili, Pino Strabioli, Alberto Satolli, Mario Tiberi,Dante Freddi – associazione PierLuigi Leoni,Toni Concina, Walter Leoni, Alessandra Carnevali, Alessandra Belcapo,Roberta Tardani – sindaco di Orvieto,Liliana Grasso – presidente Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”,Alessio Tempesta – voce recitante,Laura Sega Marchesini.