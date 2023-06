A Narni “Uniti per vincere”: passeggiata in bici e a piedi lungo le gole del Nera

Giovedì 22 Giugno 2023, 16:55







Narni- La polisportiva us Acli organizza “Uniti per vincere”, manifestazione ciclo-pedonale turistica lungo

il percorso naturalistico delle Gole del Nera a Narni.

Appuntamento sabato 24 giugno alle 9 al circolo Acli “Il Ponte” di Narni Scalo, da dove partirà l’escursione che terminerà a mezzogiorno.

La partecipazione è gratuita.

In concomitanza con l’evento, al circolo Acli “Il Ponte” ci sarà l’incontro di formazione sulla riforma del terzo settore riservato ai dirigenti dei circoli Acli di Terni.

Interverranno Stefano Tassinari, vice presidente nazionale Acli, Lorenzo Gianfelice, vice presidente nazionale Ancescao, Damiano Lembo, presidente nazionale us Acli e Rosario Cavallo, segretario nazionale Fap Acli.

A mezzogiorno, all’arrivo dei podisti e ciclisti e al termine dell’incontro formativo, l’inaugurazione

della tensostruttura per attività sociali, culturali, ludiche e sportive.