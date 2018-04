TODI - Due 25 aprile. Quello del Comune e quello dell'Anpi. Una corona di alloro con la scrittamAmministrazione comunale e un mazzo di fiori con la scritta Anpi Todi depositati entrambi sotto la targa che ricorda la data. A Todi, dopo le polemiche dei giorni scorsi e come annunciato, Comune e sezione locale dell'Associazione nazionale partigiani hanno dato vita a celebrazioni diverse per la festa della Liberazione.

Due iniziative distinte quindi che hanno preso il via dapunti diversi della città ma che poi sono confluite entrambe in piazza del Popolo. Da una parte il Comune di Todi guidato da una giunta di centro destra che ha deciso di negare il patrocinio e l'utilizzo del suo logo all'Anpi «per non aderire a programmi e celebrazioni che bbiano una impostazione di parte» come aveva commentato il sindaco Antonino Ruggiano di Forza Italia. Dall'altra l'Anpi che per voce della presidente della sezione di Todi, Camilla Todini, aveva parlato di un «fatto gravissimo». A deporre la corona dimalloro sotto la targa per primo è stato il Comune che ha accompagnato il rituale con le note della banda musicale di Todi.

L'Associazione dei partigiani è poi arrivata in piazza intorno alle 12 e al termine della sesta Camminata della Liberazione e successivamente, dopo il rituale dei fiori, ha dato vita ad un incontro organizzato sotto la targa commemorativa con alcuni interventi. Dopo che nelle ultime ore che avevano preceduto il 25 aprile circolavano voci di ripensamenti e di altre decisioni, tutto invece è rimasto invariato e si è svolto come annunciato dalla Giunta comunale e dal sindaco che secondo l'Anpi «ha motivato la scelta come una presa di posizione contraria all'appello nazionale «Mai più fascismì per la raccolta di firme antifasciste e ribadendo di essere contrario solo al fascismo del Ventennio». «Questa piazza è la risposta migliore che potevamo dare» ha detto al microfono Camilla presidente della sezione tuderte dell'Associazione partigiani. Le due iniziative si sono comunque svolte senza tensioni particolari.

Mercoled├Č 25 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA