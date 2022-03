21 marzo Giornata mondiale della poesia. La Biblioteca “Fumi” di Orvieto lancia il contest poetico "Quale sarà il tuo verso?"

l 21 marzo è la Giornata internazionale della poesia introdotta dall’Unesco il 21 marzo 1999 per riflettere sul potere del linguaggio e il suo significato per pieno sviluppo delle capacità creative di ogni persona e per ricordare il ruolo della poesia nella sopravvivenza delle lingue antiche e per l’arricchimento della conoscenza e della comprensione umana verso lo sviluppo del mondo.

APPROFONDIMENTI STAR IN UMBRIA Shopping a Orvieto per Veronica Pivetti. Per lei in dono un...

Nell’occasione, la Nuova Biblioteca Pubblica “Luigi Fumi" di Orvieto”invita i lettori, gli utenti e chiunque ami la poesia a partecipare a un contest poetico che, prendendo a prestito i celebri versi di Walt Whitman è intitolato: «Quale sarà il tuo verso?»

Un affresco poetico collettivo, commentando i post sulle pagine Facebook e Instagram, scrivendo una email alla biblioteca all'indirizzo biblioteca@comune.orvieto.tr.it oppure segnalando entro il 15 marzo, una poesia o un verso particolarmente amati. È anche possibile fotografare una pagina di poesia a cui si è particolarmente legati. O inviare un proprio verso inedito.

Il 21 marzo i contributi e consigli poetici saranno pubblicati sui canali della Biblioteca.