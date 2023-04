Michele Cucuzza, età, le 2 figlie (avute da due donne diverse), la fidanzata e la malattia: chi è il giornalista ospite a Verissimo

Michele Cucuzza ospite a Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile nel weekend di Pasqua. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento con il rotocalco è sempre alle 16.30 su Canale 5. ll giornalista e conduttore televisivo ospite della Toffanin è ora alle prese con una nuova sfida lavorativa: Back to School, il programma condotto da Federica Panicucci su Italia 1. Una nuova avventura per l’ex conduttore de La vita in diretta pronto a tornare tra i banchi di scuola per superare nuovamente l’esame di quinta elementare. Ma chi è Michele Cucuzza?