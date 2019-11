X Factor 2019, Mara Maionchi diventa trapper: «Ora sono Mara Ebbasta». La seconda puntata di X Factor si apre con una grande novità: Mara Maionchi fa il verso a Sfera e diventa Mara Ebbasta. Ma cosa c'è dietro questa trasformazione?

Nelle storie Instagram di Mara Maionchi scopriamo che questo cambio look nasce come uno scherzo dietro le quinte a Sfera: «Ora sono Mara Ebbasta».

Braccia tatuate e camicia stravagante la Maionchi non si è limitata al dietro le quinte ma è andata in diretta vestita così incitando anche i colleghi ad essere meno buonisti: «nella prima puntata, siamo stati un po' mollicci come giudici» e Samuel accetta la sfida: «stasera, ci meniamo!».

