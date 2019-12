Verissimo, Federica Panicucci per la prima volta con Marco Bacini: «È il mio tutto»

Federica Panicucci in lacrime a Verissimo. Oggi, la conduttrice di Mattino 5 è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin insieme al suo compagno Marco Bacini. Nella sua prima intervista di coppia, Federica Panicucci ha parlato del grande amore nato con l'imprenditore milanese. «Quest'uomo incredibile - racconta Federica Panicucci - mi è stato vicino in momenti difficili della mia vita, con un garbo fuori dal comune. Ci ha messo in contatto Melissa Satta. Abbiamo una quotidianeità che non ricordo di aver mai avuto. C'è sempre, per un consiglio, una risata. È il mio tutto. È riuscito a entrare in sintonia con i miei figli, senza imporsi. È sempre bravissimo».

Federica Panicucci si commuove, poi, parlando del padre Edoardo, scomparso tre anni fa: «Papà Edo ha fatto in tempo a conoscere Marco. Aveva già capito tutto. Mi disse 'non ti vedevo così da anni, brava hai fatto bene'». La conduttrice di Mattino 5 torna poi a sorridere raccontando un altro aspetto della sua vita di coppia: «Lui è gelosissimo. All'inizio non voleva che toccassi neanche gli ospiti in studio. Adesso sto attentissima. Il matrimonio? Quando decideremo, verremo qui a dirlo. Ancora non ho visto inginocchiarsi nessuno».

