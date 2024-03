Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, minacciato a Bari in un parcheggio: «Sono un Diomede, ti sparo in testa» L'episodio è stato mandato in onda nella puntata di lunedì 4 marzo nell'ambito di un servizio realizzato nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima