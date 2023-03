Sora, Striscia La Notizia nel cantiere abbandonato dell'ex Tomassi

Uno dei luoghi più degradati e pericolosi della città di Sora. È il cantiere dell'ex Tomassi al centro di infinite polemiche che perdurano da oltre 20 anni. Nelle scorse settimane il movimento civico guidato da Floriana Porretta era tornata sull'argomento attirando l'attenzione del noto programma Mediaset "Striscia la notizia". Oggi Vittorio Brumotti in sella la sua biciclette è arrivato nella città di Sora con una troupe per effettuare le riprese all'interno del cantiere ed intervistare sia Floriana Porretta che il sindaco di Sora Luca Di Stefano.

«A seguito della nostra attività sul territorio sorano, e sulla base delle nostre ricerche relative alle opere incompiute, siamo stati contattati dai giornalisti di Striscia la Notizia per approfondimenti. Abbiamo fornito loro tutte le informazioni e gli atti amministrativi in nostro possesso, nonché altre indicazioni per fornire l’informazione più completa possibile alla cittadinanza», ha detto Porretta. Il sindaco Di Stefano ha spiegato a Brunotti che «ha incaricato uno studio legale per verificare lo stato della proprietà, ad oggi ancora non è chiaro chi abbia il titolo. Una volta che l’ente avrà identificato la proprietà potrà richiedere e far valere quei diritti legati al permesso a costruire che sono stati rilasciati a suo tempo. Come primo step per recuperare l’area, abbiamo l’obiettivo di recuperare gli oneri mai versati, chiedendo al privato di rispettare le obbligazioni maturate dal Comune di Sora».

Quasi certamente già la prossima settimana andrà in onda il servizio.