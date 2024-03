Virginia Raffaele e l’incursione di Ornella Vanoni: «Ti avevo trovato un ragazzo mica male»

Lunedì 18 Marzo 2024, 10:15

Domenica 17 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, è andato in onda un nuovo appuntamento con ‘Che Tempo Che Fa’ di Fabio Fazio. Tra gli ospiti che hanno chiacchierato con il conduttore, anche la coppia formata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani ‘Un mondo a parte’, nelle sale dal 28 marzo e che racconta le difficoltà delle scuole italiane di provincia. E a fine intervista, ecco l’intervento a sorpresa di Ornella Vanoni che racconta i suoi molteplici tentativi di trovare un proprio alla Raffaele. Contenuti in streaming su discovery+ (www.discoveryplus.it)



