Verissimo, tutti gli ospiti di oggi 4 dicembre nel salotto di Silvia Toffanin: le anticipazioni

Oggi domenica 4 dicembre torna l'appuntamento con Verissimo il rotocalco rosa di Canale 5. Silvia Toffanin, alla conduzione del programma dal 2006, accoglierà i suoi ospiti nel suo salotto a partire dalle 16.00. La puntata partirà con una storia d'amore. Il pubblico di Verissimo accoglierà nuovamente a braccia aperte Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La neo coppia nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi che tra lascia e prendi sembra abbia deciso di riprovarci, nonostante la lontananza (lei vive a Brescia, lui a Salerno) continui a essere una difficoltà notevole tra i due.

Verissimo, gli ospiti di oggi 4 dicembre

Per la prima volta in "casa" Toffanin arriverà anche un big della musica italiana: Bobby Solo. In studio poi ci sarà spazio anche per Rudy Zerbi, docente di Amici e ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, e la storia di un’artista amatissima, Ivana Spagna.

E ancora, un ritratto inedito di Pierpaolo Pretelli e Manila Nazzaro presenterà al pubblico il piccolo di casa, Nicolas.