Lory Del Santo, la rivelazione choc a Mattino 5: «Ho rischiato di morire, ero con Giancarlo Giannini»

«Ho rischiato di morire», è il racconto di Lory Del Santo a Mattino 5. Parole forti che hanno lasciato basita la conduttrice Federica Panicucci e il pubblico. La showgirl era in macchina con Giancarlo Giannini e per tentare di sfuggire ai paparazzi ha rischiato l'incidente automobilistico. La presenza dell'attore ha scatenato il gossip, ma la Del Santo ha spiegato che erano solo amici.

Alla guida dell’auto pare ci fosse proprio il noto attore italiano, che avrebbe poi condotto Lory a destinazione, ma per seminare i fotografi ha corso a tutta velocità. «Ho rischiato la vita per non farmi fotografare», confessa la regista di The Lady durante il consueto spazio dedicato al rapporto tra paparazzi e ai vip. Poi si rende conto di aver parlato forse un po' troppo: «Non so se posso dirlo però credo di poterlo raccontare in fondo».



La vita di Lory Del Santo è costellata di aneddoti fuori dal comune e al limite. Molti i drammi personali, ma anche gli incontri fortunati e le passioni. Le sono stati attribuiti molti flirt che lei smentisce, come quello con Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Serena Enardu. Secondo indiscrezioni avrebbe tradito Rocco Pietrantonio proprio con l’organizzatore di eventi, ma la stessa Lory nega nel salotto di Barbara d’Urso. La Del Santo, infatti, ha precisato di non aver mai tradito Pietrantonio.



