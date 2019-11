Benji e Fede a Verissimo, dai lutti in famiglia alle storie d'amore: «Siamo fidanzatissimi»

Benji e Fede sono stati ospiti di Verissimo, la trasmissione televisiva condotta da SIlvia Toffanin in onda su Canale5. Il duo musicale, oggi idoli delle giovani e con straordinari record di vendite, hanno raccontato la loro storia fatta di alti e bassi, e di come ogni successo possa nascondere sacrifici e delusioni passate: «Abbiamo preso tante porte in faccia, ma non abbiamo mai smesso di sognare», hanno dichiarato i cantanti. I momenti difficili del duo sono stati tanti, ma uno in particolare s'è rivelato particolarmente doloroso.



«Abbiamo affrontato due lutti, da parte mia - ha detto Federico Rossi. Ho perso la nonna e il papà. Chiaramente il trauma tendi a metabolizzarlo con il tempo. La musica è stata una valvola di sfogo per me, mi ha salvato. Nonna Antonia era la nostra prima fan. Era molto legata alla canzone “L’emozione non ha voce” di Celentano. Bellissimo testo. Benji mi è stato molto vicino», ha raccontato commosso Federico. «Siamo partiti per fare musica insieme e poi siamo diventati amici. Lui mi ha aiutato a credere di più in me. Siamo due fratelli», ha fatto eco Benji.

S'è passato poi al capitolo fidanzate, indagando su come procedono le storie con Paola Di Benedetto e Bella Thorne.

Adesso siamo fidanzatissimi. Io e Paola stiamo insieme da un anno e mezzo circa

, ha detto Federico, che ha poi aggiunto:

Ci sono stati alti e bassi, come nella vita di tutti. C’è stato un momento un po’ così. Quest’estate ci siamo lasciati, è stato un periodo particolare che non rinnego e nemmeno esalto. Poi si riflette e si capisce che ci sono affetti e persone che non si vogliono perdere

».

E Bella Thorne e Benji? Come li vede Rossi? «Sono strambi, sono due artisti perché sono eclettici e istrionici». Poi è intervenuto Mascolo: «L’ho conosciuta al festival americano Coachella. Inizialmente non mi sarei aspettato di mettermi assieme a lei. Dopo una settimana ho finito per innamorarmi… Faccio avanti e indietro dagli Usa. Ora lei ha poco tempo per venire qua. Sta facendo molti film a Hollywood»

