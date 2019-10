​Heather Parisi a Verissimo: «Lorella Cuccarini? Non è niente per me, provo indifferenza»

Heather Parisi torna in tv. Domani la presentatrice e ballerina si racconterà a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, Canale 5, ma alcune anticipazioni dell'intervista sono trapelate in rete e già sappiamo che tra gli argomenti che verranno affrontati c'è anche quello dell'eterna rivalità con un altro grande nome della televisione italiana: Lorella Cuccarini.

«Perché dobbiamo parlare di Santa Subito? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma Nemica Amatissima non l'ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano», ha detto la Parisi. Poi, rincara la dose: «È stata un'esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me». Quando la Toffanin le fa notare che una frase del genere non è proprio elegante da dire, la ballerina aggiunge: «Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita».

