Verissimo, Simona Ventura e Giovanni Terzi. «Lei mi ha salvato la vita, ecco perché»

Simona Ventura e Giovanni Terzi a Verissimo: «Lei mi ha salvato la vita». Oggi, la conduttrice di Rai2 e il giornalista sono stati ospiti del salotto di Silvia Toffanin e hanno parlato della loro storia d'amore. Ecco le parole di Simona Ventura: «Ci siamo incontrati a una cena, lui mi ha regalato il suo libro e io ho pensato a lui tutta la notte. La mattina dopo gli ho scritto con la scusa del libro e da lì il nostro rapporto epistolare non si è più fermato...». Aggiunge Terzi: «Lei mi ha salvato la vita, quando l'ho conosciuta vivevo un momento di malinconia. Da quel primo messaggio mi sono innamorato. Il primo bacio, un mese e mezzo dopo».



Continua Simona Ventura: «Non pensavo che alla mia età avrei trovato l'amore. Lui ha accolto tutta la mia famiglia, è un amico per i miei figli. Grazie a Giovanni ho ritrovato il rapporto con i miei genitori e mia sorella. Con i suoi figli e la sua ex moglie siamo una grande tribù». Conclude Giovanni Terzi: «Il matrimonio è nei nostri progetti, ho letto sui giornali che Stefano Bettarini sarà il nostro testimone. Non lo avevamo ancora deciso, però sarebbe una bella idea. Voglio bene a Stefano».

Ultimo aggiornamento: 19:28

