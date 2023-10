Benjamin Mascolo ospite stasera a Le Iene: dalla droga al sesso a tre, chi è il cantante dell'ex duo Benji & Fede

Torna stasera alle 21.20 su Italia 1 «Le Iene», il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Per la puntata di stasera, spazio alla tragedia di Mestre, alla fuga dei medici italiani a Dubai e al tema del secondary ticketing legato alle visite al Colosseo. Tra gli ospiti in studio, il giovane rapper Alfa e Benjamin Mascolo aka Benji.

Membro dell'ex duo Benji & Fede, Benjamin Mascolo torna in tv dopo la recente intervista al podcast «One More Time» di Luca Casadei. Ma cosa sappiamo sul cantante italo-australiano? Dalla carriera alla relazione con Bella Thorne, passando per la droga e il sesso a tre, scopriamo insieme la vita di Benji.