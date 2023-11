Un Professore 2 torna oggi su Rai 1: trama, cast e anticipazioni della fiction con Alessandro Gassman

Debutta oggi , 23 novembre, su Rai 1 la seconda stagione di Un Professore con Alessandro Gassmann, che dopo I Bastardi di Pizzofalcone torna ad interpretare i panni del professor Dante Balestra, impegnato nel cercare una sintonia con il figlio Simone e con i suoi studenti.Insieme a lui troviamo Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita Ferro e il giovane Nicolas Maupas, divenuto ormai una star e presente anche in Mare Fuori e Noi Siamo Leggenda.

La fiction, diretta da Alessandro Casale, è una coproduzione Rai Fiction e Banijay Studios Italy ed è composta da sei puntate e dodici episodi. Le storie sono interamente ambientati a Roma, e molti episodi sono stati girati al Liceo Leonardo Da Vinci di via Cavour. Vediamo allora di seguito anticipazioni, trama e cast della seconda stagione di Un Professore, in onda da oggi 23 novembre su Rai 1 alle ore 21.45

Un Professore, trama e anticipazioni del 23 novembre

Nella stagione precedente abbiamo conosciuto Dante Balestra (Alessandro Gassman), un appassionato professore di filosofia che prima di essere insegnante è però un uomo e un padre. Nella nuova stagione vedremo il professore più amato della tv nuovamente alla prova tra gli amori complicati dei suoi allievi (e non solo) genitori nervosi e problematici, sogni e speranze infrante.

Nell'episodio 1 di Un professore, intitolato "Eraclito", assistiamo al ritorno a scuola, con Anita e Dante che sono ormai una coppia, anche se nessuno sa ancora della loro relazione. L'anno scolastico si aspre con un'importante novità: Mimmo, che si trova in carcere, ha ottenuto la semilibertà e lavorerà nella biblioteca dell'istituto scolastico. Nel frattempo Manuel e Anita vengono sfrattati e si trasferiscono a villa Balestra. Mentre Simone e Manuel iniziano a sospettare di una relazione tra i loro genitori, Anita si imbatte in Nicola Brandi, un uomo che riemerge dal suo passato e che avrà un ruolo rilevante nelle successive puntate.

Il cast della nuova stagione

Come abbiamo detto, a guidare il cast di Un Professore è Alessandro Gassmann nei panni proprio di Dante Balestra, padre di Simone (Nicolas Maupas).

Claudia Pandolfi, in una relazione segreta con Gassman, interpreta Anita, mamma di Manuel (Damiano Gavino), lo studente ripetente che Dante ha preso a cuore.



Tra le novità di questa stagione troviamo nuovi interpreti e nuovi personaggi: c'è Nina (interpretata da Margherita Agresti), ragazza di origini polacche che nasconde un passato complicato; Rayan (Khadim Faye), promessa del calcio arrivato dall’Africa e Viola (Alice Lupparelli), una ragazza disabile dal carattere difficile figlia di Nicola (Thomas Trabacchi) che arriva dal passato per sconvolgere la vita di Anita. Tra i personaggi che abbiamo già conosciuto ritroviamo Mimmo (Domenico Cuomo), che nella precedente stagione era nel carcere minorile di Napoli e che Dante è riuscito a far affidare in semilibertà.Christiane Filangeri è infine Floriana, l'ex di Dante che torna da Glasgow.