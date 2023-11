X Factor, le anticipazioni del quinto Live: dal nuovo giudice degli Astromare a Max Pezzali super ospite, tutte le novità

È giovedì ed è tempo di X Factor. Dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Morgan nell'ultima puntata, il suo conseguente licenziamento e il commento su Instagram di Ludovico Tersigni, ex conduttore della trasmissione, il talent show di Sky è stato al centro di tutti i dibattiti della settimana. A farne le spese, però, sono stati i concorrenti, distratti da tutti questi rumors e anche preoccupati per quello che succederà in queste ultime tre puntate. Dopo l'eliminazione di SELMI e dei Sickteens, chi sarà il prossimo a dover lasciare il programma? Per scoprirlo, appuntamento oggi, giovedì 23 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Sky Go e su NOW. Nel frattempo, scopriamo ora le assegnazioni di stasera, chi sarà il super ospite della puntata e chi sarà il nuovo giudice degli Astromare, orfani del loro giudice Morgan.

Morgan fuori da X Factor, Fiorello difende il cantante: «Se prendete Morgan per fare Morgan, non vi dovete sorprendere se poi fa Morgan»