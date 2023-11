Un posto al sole, le anticipazioni del 23 novembre: per Eugenio e Viola è arrivato il momento di dire la verità ad Antonio

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 23 novembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Viola ed Eugenio decidono di comunicare ad Antonio la loro decisione di separarsi.

Non sarà una cosa facile, ma è arrivato il momento di dire la verità al bambino, per non illuderlo più sulla loro sintonia familiare. Nel frattempo Marina e Roberto sono in attesa di sapere se il loro piano stia funzionando o meno, mentre Riccardo capisce che sua madre ha fatto ritorno nella sua vita per ricostruire un rapporto con lui. Sarà vero?

