Grande Fratello, scintille tra Beatrice e Massimiliano: «L'arroganza non la tollero»

Giovedì 23 Novembre 2023, 10:23

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, l'atmosfera nella Casa è diventata tesa a causa di una serie di battute tra Beatrice e Massimiliano, che sembravano aver deposto le armi nelle settimane precedenti ma che invece... La convivenza apparentemente pacifica tra i due concorrenti ha subito una svolta dopo il gioco della bottiglia, rivelando che sotto la superficie delle loro tregue potrebbe ancora ardere qualche carbone. Dopo un'allegra sessione di lavaggio piatti post-aperitivo, durante la quale Massimiliano ha sorpreso tutti con il suo impegno nelle pulizie, le risate si sono trasformate in malumore. Giuseppe e gli altri coinquilini hanno scherzato sul fatto che Massimiliano era solito lavare i piatti da solo per due mesi, ma ora aveva compagnia. La situazione è cambiata rapidamente quando Beatrice ha iniziato a punzecchiare il coinquilino. Le provocazioni hanno suscitato la disapprovazione di Massimiliano, che ha confessato a Letizia di trovare Beatrice antipatica e arrogante: «L'arroganza non la tollero». Letizia ha cercato di placare la situazione, suggerendo di sorvolare sulle frecciatine, ma Massimiliano ha espresso la sua frustrazione, affermando di non poter tollerare ulteriori provocazioni. GF, Beatrice Luzzi in lacrime per il messaggio recapitato dai fan: «Nessuno mi ha mai protetto»