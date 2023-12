"Un Professore 2", stasera la nuova puntata: anticipazioni e trama dellla fiction con Alessandro Gassman

"Un Professore 2" torna stasera in tv con due nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Dopo la seguitissima fiction "I Bastardi di Pizzofalcone", Alessandro Gassmann torna a vestire i panni del professor Dante Balestra, impegnato nel cercare una sintonia con il figlio Simone e con i suoi giovani studenti. Insieme a lui troviamo Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita Ferro e il giovane Nicolas Maupas, divenuto ormai una star e presente anche in Mare Fuori e Noi Siamo Leggenda.

Vediamo allora di seguito la trama e le anticipazioni dei due nuovi episodi in onda stasera su Rai 1 alle ore 21.30.

Un Professore, le anticipazioni del 14 dicembre

Nel nono episodio di Un Professore, intitolato Leibniz: Rimorsi e Rimpianti, assisteremo ad una serie di tensioni. Nina (Margherita Aresti) vuole recuperarela custodia di sua figlia, si rivolge a Dante per chiedergli aiuto.

Anche Nicola si rivolge al prof Balestra per chiedergli man forte nel persuadere Viola a sottoporsi a una visita da un chirurgo che potrebbe offrirle un'opportunità di guarigione.

Nel frattempo, Simone e Mimmo appaioni sempre più vicini e intrappolati in affari decisamente poco limpidi per conto di Molosso. Le rivelazioni di Mimmo circa i loschi progetti di Molosso mettono Simone in una posizione molto difficile, costringendolo a rivelare tutto a Dante, che decide di rivolgersi al suo poliziotto di fiducia, nonché amico, il "Pantera". Sul fronte "famiglia allargata",un pranzo tra Nicola, Anita, Manuel e Viola amplifica i conflitti e le tensioni. Nina Nina invita Manuel a conoscere Lilli per cercare di far convergere varie dinamiche familiari, ma le cose non andranno esattamente come previto.

Nell'episodio che segue - il decimo - un incidente complica ancora di più la situazione di Nina. Gli assistenti sociali non le consentono di vedere la sua bambina, e lei dedice di ideare un piano per fuggire con la piccola e Manuel. Dante introduce Mimmo a Pantera, un amico poliziotto che gli offre l'opportunità di collaborare con le forze dell'ordine, ma la situazione si riempie di tensioni quando Dante è costretto a parlare con Simone delle sue difficili condizioni di salute. Allo stesso modo, Viola rivela a Rayan l'esito della visita con il luminare.